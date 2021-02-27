انفجار بسفينة شحن إسرائيلية.. مسؤولون يرجحون ضلوع إيران

2021/02/27 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مسؤولون إسرائيليون وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج عمان، وفقا لتقارير نشرت، الجمعة.

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