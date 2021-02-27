الشهداء يعودون هذا الأسبوع !

2021/02/27 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا لو عاد الشهداء؟ من انصهرت دماؤهم وهم يجاهدون ضد الاحتلال والاستعمار، فوقفوا على ما يجري اليوم من معارك بين الأحفاد في سباق محموم لحفر خنادق التفرقة ولصناعة الضغائن والأحقاد.

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