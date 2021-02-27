سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل الإثنين إلى تل أبيب

2021/02/27 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد الخاجة، إنه سيصل البلاد في الأسبوع المقبل، في حين أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الخاجة سيكون موجودا يوم الإثنين.

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