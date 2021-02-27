الحشد الشعبي.. حائط الصد أمام مخطط تقسيم العراق

2021/02/27 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان متوقعا ان تقدم امريكا على جريمتها النكراء بإستهداف مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، والذي سفر عن استشهاد احد المرابطين من مقاتلي ا...

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