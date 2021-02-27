ديك يقتل صاحبه بنصل حاد.. والشرطة الهندية تعتقل 15 رجلا

2021/02/27 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي رجل مصرعه على يد ديك يمتلكه، أو ساقه بتعبير أدق، بعد أن كان يمني النفس بربح أموال طائلة من ذلك الطائر.

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