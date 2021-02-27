2021/02/27 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يتراجع: لم نستخدم المعلومات العراقية في الضربة الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 08:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يتراجع: لم نستخدم المعلومات العراقية في الضربة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يتراجع: لم نستخدم المعلومات العراقية في الضربة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).