2021/02/27 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الحكومة المحلية في كردستان العراق وبشدة، الإعتداء الذي تعرض له عضو مجلس النواب عن حركة التغيير غالب محمد في محافظة السليمانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي عراقي معصوب الراس..هاجموه بالاسلحة البيضاء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي عراقي معصوب الراس..هاجموه بالاسلحة البيضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).