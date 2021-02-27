بعد الضربات في سوريا حالة تأهب قصوى للقوات الأمريكية في العراق

2021/02/27 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کشفت مصادر مطلعة يوم السبت ان القوات الأمريكية رفعت حالة التأهب إلى القصوى في قاعدة "بلد" الجوية في العراق تحسبا من أي رد فعل على الضربات التي شنتها ...

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