اقتحام الكونغرس الأميركي.. توجيه اتهامات لأكثر من 300 شخص

2021/02/27 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير العدل الأميركي، جون كارلين، للصحفيين، الجمعة، إن وزارة العدل وجهت اتهامات إلى أكثر من 300 شخص من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 280 شخصا

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