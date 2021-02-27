الزوجات القويات اقتصاديّاً - نادية خلوف

2021/02/27 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أ أتحدث عن أمريكا ، أو عن الحلم الأمريكي حيث يقدمون ذلك الحلم على أنّه من الممكن أن تعيش مشرداً قرب المراحيض العامة، وتصبح صاحب ثروة تتحدّث عن حياتك السابقة دون خجل .



لا نعرف كم شخصاً نالوا ذلك الحلم ، كل ما نعرفه أنّ أمريكا هي أمريكا ، وكوننا نتحدّث عن الزوجات و الأزواج الذين لم يفترقوا ، وأفضل مثال هن زوجات الرؤساء مثل بيل كلنتون وباراك أوباما، ورغم أن بيل كلنتون كان خائناً لزوجته ، لكن الزواج ......





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