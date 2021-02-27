التجارة تحسم مصير” وكلاء التموينية” في المناطق المحررة

2021/02/27 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن عضو مجلس النواب مضر الكروي، السبت، عن حسم وزارة التجارة مصير وكلاء البطاقة التموينية في المناطق المحررة داخل البلاد.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة التجارة توقفت عن تجهيز وكلاء البطاقة التموينية سواء للمواد الغذائية او الطحين في المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش الارهابي بعد حزيران 2014 وتم نقل اليات التوزيع الى المناطق التي لجوء اليها بعد نزوحهم من مناطقهم الاصلية”.

واضاف الكروي،انه” تم مفاتحة وزارة التجارة بكتاب رسمي من اجل ايجاد حلول ناجعة للمشكلة لافتا الى ان وزير التجارة حدد اليات تجهيز الوكلاء بالمواد الغذائية والطحين من خلال مسارات محددة ابرزها التقييم الامني للوكيل وان يكون ضمن الاسر العائدة الى مناطق النزوح لافتا الى ان رد الوزارة سيتم التعامل به فورا خاصة وان العشرات من الوكلاء ينتظرون حسم ملفهم المعلق منذ سنوات”.

وكان العشرات من وكلاء البطاقة التموينية نزوحوا من مناطقهم عبر اجتياجها من قبل داعش في حزيران 2014 ما دفع وزارة التجارة الى تعليق تزويدهم بالمواد الغذائية.



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