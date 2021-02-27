مستشفى مندلي تثير “امتعاضا شعبيا”.. فرحة متأخرة منذ نصف قرن لم تكتمل

2021/02/27 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، عن اسباب عدم استقبال مستشفى مندلي المرضى رغم مرور اكثر من شهر على افتتاحه.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “مستشفى مندلي الكرفاني بسعة 50 سرير والذي افتتح قبل اكثر من شهر بحضور وزير الصحة حسن التميمي لم تفتح ابوابه حتى الان لاستقبال المرضى لثلاث اسباب رئيسية هي حاجته للبنى الخدمية ومنها ايصال التيار الكهرباء والماء وانجاز طريق بطول 750ملربطه بالطريق الرئيسي”.

واضاف الخزاعي، ان “هناك مخاطبات رسمية بين الجهات ذات العلاقة من اجل حسم ملف البنى الخدمية الاساسية للمباشرة بافتتاح المستشفى الذي تم اكمال الاجهزة الطبية واعداد الكوادر المختصة لادارته في كل الاقسام”.

من جانبه اشار حسن المندلاوي وهو موظف من اهالي مندلي الى أن “بقاء اغلاق ابواب المستشفى الذي يعد الاول من نوعه منذ نصف قرن اثار امتعاض شعبي لان الجميع كان ينتظره بفارق الصبر لان الناحية مهملة ولم تنصف منذ عقود حتى بان ولادة مستشفى متطور من الاحلام”.

ودعا المندلاوي الجهات ذات العلاقة الى |موقف موحد لحسم الاشكالات التي تعترض مشروع المستشفى من اجل فتح ابوابه في دعم الخدمات العلاجية خاصة وان الاهالي ينتظرون نقل المرضى مسافة 30كم وربما اكثر للوصول الى اقرب مستشفى من مناطقهم”.

وتعد مندلي اكبر المدن الحدودية في ديالى لكنها بدون مستشفى رغم انها من اول قضاء في المحافظة قبل ان يقرر النظام السابق تحويلها الى ناحية في عقد الثمانيات من القرن الماضي.



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