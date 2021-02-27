الصحة: الحديث عن عدم نجاح لقاح كورونا أمر غير صحيح

2021/02/27 | 08:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ان الحديث عن عدم نجاح لقاح كورونا أمر غير صحيح، فيما اشارت الى انه لا يمكن نفي عدم نجاحه.وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن “جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح”، مبينا ان “هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، لذا فإنَّ ما يتداوله البعض عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك به، أمر غير صحيح”.واضاف “لا يمكن أنْ ننفي عدم نجاحه إذا لم تكن هناك بحوث علميَّة تجرى على أشخاص لتجربة اللقاح”، مشيرا الى انه “في الوقت الحاضر لا توجد بحوث تثبت عدم إمكانيَّة نجاح […]

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