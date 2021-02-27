مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة وسط البصرة

2021/02/27 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قتل رجل وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة وسط البصرة.وذكرت مصادر :" ان المرأة وجدت مقتولة طعنا بسكين ، فيما عثر على زوجها مشنوقا بسلك كهربائي ، داخل منزلهما بمنطقة التحسينية وسط البصرة ".واشارت المصادر الى :" ان القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته "./انتهى

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