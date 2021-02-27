الشرطة تحرر مختطفا من كركوك في ميسان وتلقي القبض على خاطفيه

2021/02/27 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تمكنت قوات الشرطة ، من تحرير مواطن مختطف من محافظة كركوك والقاء القبض على خاطفيه ، في قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان.وذكر بيان لمديرية الشرطة انه :" تم تحرير المواطن المختطف بعد تبادل لاطلاق النار مع الخاطفين ومحاصرتهما والقبض عليهما "./ انتهى

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