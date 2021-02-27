وزير الخارجية يصل طهران

2021/02/27 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، ان وزيرها فؤاد حسين وصل الى العاصمة الايرانية طهران.وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى العاصمة الايرانية طهران”.ومن المقرر ان يلتقي حسين بالمسؤولين الايرانيين لبحث الاوضاع السياسية والامنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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