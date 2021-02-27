نشطاء وسياسيون يطالبون بريطانيا بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية بعد تقرير خاشقجي

2021/02/27 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نشطاء ومنظمات حقوقية الحكومة البريطانية بإعادة التفكير في العلاقات مع بريطانيا، وإنهاء مبيعات الأسلحة غير المقيدة للسعودية بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريرا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية خلص إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لصحيفة الغارديان.

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