2021/02/27 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشركة العامَّة للسكك الحديدية، اليوم السبت، الشروع بمفاوضات مع شركة “يابي مركزي” التركية بهدف الاستثمار في مشروع الربط السككي من الفاو إلى تركيا عبر القناة الجافة.وقال مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني، في تصريح صحفي، إن “الشركة العامَّة لسكك حديد العراق ناقشت نهاية الشهر الماضي مع شركة (يابي مركزي) التركيَّة تنفيذ مشروع (بصرة – فاو) الخدمي الإستراتيجي، ومشروع القطار المعلَّق (كربلاء – نجف – سماوة) وأهم المشاريع المستقبليَّة ومحور الربط إلى تركيا عبر القناة الجافَّة”.وأشار الحسيني إلى أن “الشركة التركيَّة ابدت رغبتها بدراسة تنفيذ مشاريع أعمال خطوط السكك العراقيَّة ومواصلة اللقاءات والاجتماعات التي من شأنها تنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشركة العامَّة تكشف عن مفاوضات لمد سكة حديد من الفاو إلى تركيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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