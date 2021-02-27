2021/02/27 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت الولايات المتحدة الامريكية قواتها في العراق في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات انتقامية ردا على قصف امريكي لمواقع فصائل عراقية في منطقة البوكمال السورية.

وقالت شبكة فوكس نيوز الامريكية يوم السبت، ان مصدرين اخبراها بأنه تم رفع مستوى التهديد لدى القوات الأمريكية المشاركة في التحالف الدولي بالعراق.

وأضاف المصدران أن المتعاقدين الموجودين في قاعدة بلد شمال بغداد وضعوا في حالة طوارئ قصوى.

وقد تستمر هذه الحالة عدة أيام، وتعد إجراءا احترازيا روتينيا، نظرا للأوضاع على الأرض، بحسب "فوكس نيوز".

وقال مصدر إن الأولوية الرئيسية هي حماية قوات التحالف، لذلك تم وضعها في حالة تأهب.

أما قاعدة بلد، فتستضيف شركة "Sallyport Global" المتعاقدة مع الحكومة الأمربكية، واتخذت الشركة إجراءً مماثلا تحسبا للهجمات.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جوية ضد فصائل عراقية في سوريا، فجر الجمعة، ردا على الهجمات الصاروخية على قاعدة مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان.

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهب بصفوف القوات الامريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهب بصفوف القوات الامريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).