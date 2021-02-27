الكاظمي يدعو اهالي ذي قار الى التهدئة

2021/02/27 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن تعيين محافظ لذي قار وفتح تحقيق بأحداثها الأخيرة هو مقدمة لحملة كبرى في إعمار المحافظة.

واكد الكاظمي في بيان: ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

واهاب الكاظمي باهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة.

واضاف: ان الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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