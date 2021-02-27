العمل تعلن تشكيل لجان حكومية لمحاسبة من يُسرِّح العاملين خلال الحظر

2021/02/27 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن تشكيل فرق تفتيشيَّة جوَّالة مهمتها رصد شركات القطاع الخاص التي تسرِّح العاملين خلال مدة الحظر الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّها.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، “الفرق التفتيشيَّة الجوَّالة، مهمتها متابعة تطبيق أصحاب تلك الشركات تعليمات عدم تسريح العاملين بصفة أجرٍ يومي للحفاظ على فرصة عملهم”، منبهاً على أنَّها “ستسجِّل الملاحظات ضدّ المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم».

وأضاف باهض، أن “الوزارة تعمل على الاتجاه المعاكس بهذا الجانب، أي توفير فرص عمل للعاطلين بما يُسهم في تقليل نسب البطالة في المجتمع”، مشدداً على أنَّ الوزارة “ضد أيِّ خطوة لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العاملين بالأجر اليومي في شركات القطاع الخاص”.

وأشار إلى “تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي شكاوى العاملين بالقطاع الخاص، كما أنَّ هناك فريقاً مختصاً بالإجابة عن الاتصالات من قبل العاملين، من أجل الوصول مباشرةً إلى مكان العمل حال تسجيل أي ملاحظات سلبيَّة بحقِّ صاحب العمل ضد العاملين به».



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