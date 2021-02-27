نائبة: الاعلان عن الاتفاق النهائي لحصة كردستان يؤخر اقرار الموازنة

2021/02/27 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشفت عضو مجلس النواب سهام الموسوي، السبت، عن سبب تأخير اقرار الموازنة الاتحادية، مبينة ان التفاهم النهائي بشان حصة كردستان هي ابرز العوائق.

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الايرادات النفطية والتزام اربيل بشأن الاتفاق على الموازنة وتسديد ديون الشركات النفطية الاجنبية العاملة في كردستان هي ابرز نقاط الخلافات الحالية بشان الموازنة”.

واضافت أنه “لغاية اللحظة لا يوجد اي تفاهم بشان تثبيت حصة كردستان والخلافات مازالت مستمرة بين اللجنة المالية النيابية وحكومة الاقليم”، مبينة أن “البرلمان رفض وبشكل قطعي تسديد الحكومة الاتحادية لديون اربيل للشركات النفطية فضلا عن القروض الخارجية للإقليم”.

يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت في وقت سابق عن اكمال مسودة شبه نهائية لمشروع موازنة 2021 الذي يثير جملة من الإشكالات والاعتراضات.



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