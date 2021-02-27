الداخلية توضح بشأن تبادل معلومات مع الولايات المتحدة

2021/02/27 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الداخلية تبادل اي معلومات استخبارية بشأن قصف مواقع عسكرية في سوريا قرب الحدود العراقية، مؤكدة بأن اليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في العمل الشرطوي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، "تود وزارة الداخلية أن توضح انه وفي إطار التصريحات والبيانات المتعلقة بتبادل معلومات استخبارية مع قوات التحالف الدولي بخصوص ضربة جوية نفذت في الأراضي السورية، بان آليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في تطوير قدرات ومهارات القوات الأمنية في مجال العمل الشرطوي وبما يعزز قابليات قوات الوزارة في تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وتحقيق السلم المجتمعي".

واضافت، أنه "بناء عليه فلم يتم تبادل اي معلومات استخبارية من قبل أجهزة الوزارة المختصة وقوات التحالف الدولي ومهما كان حجمها تتعلق بالضربة الجوية المشار إليها آنفا".

ا.ح

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