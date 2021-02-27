بيان من مكتب الكاظمي بشأن الأحداث والتطورات الأخيرة في ذي قار

2021/02/27 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، السبت، بيانا بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار، حيث اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان تعيين محافظ لذي قار وفتح تحقيق بأحداثها الأخيرة هو مقدمة لحملة كبرى في إعمار المحافظة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي، تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 27 شباط 2021، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أكد ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".

واهاب الكاظمي، بحسب البيان، بـ "اهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".

واضاف ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".

يأتي ذلك بعد قيام الكاظمي، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، بإدارة محافظة ذي قار، إثر استقالة المحافظ ناظم الوائلي، على خلفية الأحداث الأخيرة والتظاهرات التي شهدتها الناصرية.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي، محافظا لذي قار، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الاسدي، بمنصب محافظ ذي قار، بدلا من ناظم الوائلي.

وكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة التي شهدتها ذي قار ومحاسبة المقصرين، كما وجه بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط به مباشرة لمتابعة اعمار ذي قار واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

ر.إ

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