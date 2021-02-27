البرازيل تسجل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/02/27 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، و1337 حالة وفاة.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و455 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء.ووصلت حصيلة ضحايا إلفيروس إلى 252 ألفا و835 شخصا حتى يوم الجمعة.وعلى خلفية ارتفاع جديد […]

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