القضاء يتدخل في ارتفاع أسعار الادوية ويخاطب الصحة رسميا

2021/02/27 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت نقابة الصيادلة، الاحد، عن قيام الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى بمخاطبة وزارة الصحة بشأن ارتفاع أسعار الادوية في البلاد.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “النقابة فاتحت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات”، مشيراً إلى أن “الكاظمي أبدى اهتمامه بالموضوع الذي سيعرض للمناقشة في إحدى جلسات مجلس الوزراء”.

واضاف الهيتي ان “الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى رفع مذكرة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بصورة عامة، وأرسل كتابا الى وزارة الصحة”، مبيناً أنه “سيتم تشكيل لجنة تشمل النقابات المعنية وممثلين عن وزارة الصحة لدراسة الموضوع”.

وأشار الى ان “ تسعيرة الدواء وفق قانون مزاولة مهنة الصيادلة، تقع على عاتق لجنة مشتركة مؤلفة من وزارة الصحة بالإضافة إلى عضو من نقابة الصيادلة”.

وأكد الهيتي ان “أسعار الأدوية الحالية غير مقبولة”، داعياً إلى “اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والذي أضاف عبئا كبيراً على كاهل المرضى وأسرهم”.



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