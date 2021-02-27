بقانون وضعه ترامب.. إدارة بايدن مستمرة في الحظر التكنولوجي ضد الصين

2021/02/27 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس بايدن تخطط بالسماح لقانون أصدرته إدارة ترامب بشأن مكافحة تهديدات التكنولوجيا الصينية، بأن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

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