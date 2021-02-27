2021/02/27 | 09:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يبذل ليفربول الإنجليزي كل ما في وسعه لإبعاد نجمه المصري محمد صلاح عن قبضة عمالقة الليغا (ريال مدريد وبرشلونة) بجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.وسلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية الضوء على رواتب لاعبي “الريدز” بمن فيهم صلاح الذي يكسب 200 ألف جنيه إسترليني (278 ألف دولار) في الأسبوع مما يعني أن راتبه السنوي يساوي 10.4 مليون جنيه إسترليني (14,4 مليون) سنويا.وارتبط المصري البالغ 28 عاما بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد بعد أن رفض استبعاد إمكانية الانتقال إلى عمالقة أوروبا.لذا سيتعين عليهم سحب دفتر الشيكات إذا كانوا يخططون لتقديم راتب أعلى من راتبه الحالي في ليفربول.ولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجر محمد صلاح الأعلى في ليفربول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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