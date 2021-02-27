2021/02/27 | 09:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهج الوطني بشأن احداث الناصرية: على الكاظمي تحرير قراراته من الاملاءات والضغوط السياسية

طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الوطنية والقانونية تجاه ذي قار وتحرير قراراته من الاملاءات والضغوط السياسية .

وقال طعمة في بيان صحفي :" يجب الاستجابة لارادة الشعب باختيار محافظ جديد لذي قار بعيدا عن سطوة وتحكم القوى السياسية النافذة"، محذرا من استمرار النهج السياسي المستخف بحرمة الدماء في الناصرية والمتخذ من الدماء البريئة مادة في بورصة التنازع والصراع على النفوذ والسلطة والاستحواذ على المال العام ، فلا جريمة اشنع ولاخطيئة اقبح من تعبيد طريق التسلط والهيمنة الظالمة على مقدرات الشعب بسيل الدماء وازهاق النفوس".

واضاف :" ان سكر السلطة وغفلة الملك انست البعض جريان سنة الهية ثابتة هي ان سفك الدماء بغير حلّها ينتج اعظم التبعات .



وواهم من يقوي سلطانه بسفك الدم الحرام، فان ذلك سبب لضعف سلطانه ووهنه بل زواله ".

وتابع :" نذكر الجميع وننبههم من الاغترار بامتيازات السلطة الزائلة ، وليسمعوا وليستجيبوا لارادة الشعب ويختاروا محافظا جديدا لمحافظة ذي قار بعيدا عن سطوة وتحكم القوى السياسية النافذة ، فأولى خطوات الحل في ذي قار تكون بحكومة محلية غير متورطة لا من بعيد ولا من قريب بخطايا السياسة العمياء الانتهازية المستخفة بالدماء وحرمتها ، وتكون متحررة كليًا من نفوذ وتأثيرات القوى السياسية اللاهثة وراء مصالحها الانانية ".

وطالب طعمة رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الوطنية والقانونية تجاه ابناء شعبه في ذي قار وان تتحرر قراراته من املاءات وضغوط الساسة الأنانيين وان يستجيب سريعا للمطالب الحقة في انهاء الظلم والفساد لكي يجنب المحافظة تداعيات ومضاعفات مغامرات الطامحين بالهيمنة وخنق صوت الشعب بالعنف والقهر.

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