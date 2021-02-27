استمرار انخفاض مؤشر إصابات كورونا في ذي قار

2021/02/27 | 09:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، برصد 164 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال المصدر إن “عدد الفحوصات التي أجريت في ذي قار خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 543، كان عدد الموجبة 164، والسالبة 379”.يذكر أن محافظة ذي قار سجلت، يوم أمس الجمعة، 185 إصابة جديدة بكورونا و185 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، في حين سجلت أمس الأول الخميس، 211 إصابة بالفيروس.

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