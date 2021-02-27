2021/02/27 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – مؤسسة عراق المستقبل:

ماهي القوة الناعمة؟ وماهو مقدار قوة العراق

القوة الناعمة مصطلح ظهر لاول مرة سنة 1990 وتم تعريفه بانه القوة التي تملكها الدول للتأثير بالاخرين على ان لا تكون من ضمنها القوة العسكرية او الاقتصادية وتشير الدراسات الى ان القوة الناعمة لها تأثير في المجتمعات اقوى من التأثير العسكري والاقتصادي

وتبنى القوة الناعمة على ثلاثة عوامل رئيسية هي

1- المعرفة

2- التأثير

3- السمعة

وهذه العوامل الثلاث تبنى اعتمادا على العوامل التالية

1-الاعمال والتجارة

2- الحوكمة

3- العلاقات الدولية

4-الثقافة والتاريخ

5-الاعلام والتواصل

6- التعليم والعلوم

7- الناس والقيم المتأصلة في المجتمع

هذه العوامل باجمعها تشكل القوة الناعمة للدول تستطيع من خلال هذه القوة التأثير على الاخرين بدون الحاجة الى تاثير عسكري او اقتصادي من تلك الدول

حسب إحصائية 2021 الصادرة من brand finance فان العراق قد حصل على المركز 59 من اصل 60 دولة شملتها الدراسة بحصوله على معدل 27.7

واوضحت الدراسة ان عوامل العراق بلغت بالشكل التالي

1- المعرفة 5.9

2- التأثير 3.3

3- السمعة 4.4

كما حصل العراق على المعدلات التالية في الاعمدة السبعة وهي:

1- التجارة والاعمال 1.4

2- الحوكمة 1.0

3-العلاقات الدولية 1.6

4- الثقافة والتاريخ 2.4

5- الاعلام والتواصل 1.3

6- التعليم والعلوم 1.2

7- الناس والقيم 1.9

واحتلت الولايات المتحدة اعلى الدول بمعدل 67.1 تليها المانيا بمعدل 61.9 ثم بريطانيا بنسبة 61.8

اما على مستوى الدول العربية

فكانت الامارات بالمركز الاول حيث احتلت المركز 18 عالميا بمعدل 45.9

ثم السعودية بالمركز 26 بمعدل 41.9

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