يوتيوب يتيح تحكم الآباء بما يشاهده أطفالهم وفقا لأعمارهم

2021/02/27 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلق موقع يوتيوب خاصية أطلق عيها “تجارب خاضعة للإشراف”، وهي مجموعة من القيود التي تسمح للآباء بالتحكم بشكل أفضل في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم وفقا لأعمارهم.ونقل موقع “ذا فيرج” عن شركة يوتيوب قولها إنها تأمل في أن تساعد هذه الميزة الآباء على تعريف أطفالهم بمحتوى وميزات مناسبة لأعمارهم خارج تطبيق YouTube Kids، ومن المنتظر أن يتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء الذين يمكنهم السماح لأطفالهم بالوصول عبر حساب غوغل تحت الإشراف مع طرح إصدار تجريبي في الأشهر المقبلة.وستقوم الشركة بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، على الرغم من أن يوتيوب تقول إنه بمرور الوقت يمكن إضافة […]

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