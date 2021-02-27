النجيفي يعلق على الأحداث في الناصرية.. ويتحدث عن أحزاب ’لن تعود إلى الحياة’

2021/02/27 | 09:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، السبت، على أحداث الناصرية، واعتبرها "نتيجة حتمية..لفشل الأحزاب الدينية".

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وقال النجيفي في تدوينة تابعها "ناس"، (27 شباط 2021) إن "ما حدث في الناصرية اكبر من تغيير محافظ، انه نتيجة حتمية لتأخير الانتخابات المبكرة وإصرار الكتل السياسية على احتكار السلطة وإدامة الفشل".

وأكد على أن "الأحزاب الدينية فشلت وافتعال الأزمات لن يمنحها الحياة".

واعتبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، أن القرارات التي اتخذت في مدينة الناصرية تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار محافظة ذي قار.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه ليلة الجمعة على السبت (27 شباط 2021)، "يؤكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار ، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".

واهاب الكاظمي وفق البيان باهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة "المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".

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