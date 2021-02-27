العمل.. فرق حكومية للتفتيش ورصد حالات إنهاء خدمات العمال في ظل كورونا

2021/02/27 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت (27 شباط 2021)، تشكيل فرق تفتيشيَّة جوَّالة مهمتها رصد شركات القطاع الخاص التي تسرِّح العاملين خلال مدة الحظر الصحي، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّها.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن "الفرق التفتيشيَّة الجوَّالة، مهمتها متابعة تطبيق أصحاب تلك الشركات تعليمات عدم تسريح العاملين بصفة أجرٍ يومي للحفاظ على فرصة عملهم"، منبهاً على أنَّها "ستسجِّل الملاحظات ضدّ المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم".

وأشار إلى أنَّ "الوزارة تعمل على الاتجاه المعاكس بهذا الجانب، أي توفير فرص عمل للعاطلين بما يُسهم في تقليل نسب البطالة في المجتمع"، مؤكداً أنَّ الوزارة "ضد أيِّ خطوة لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العاملين بالأجر اليومي في شركات القطاع الخاص".

وكشف باهض عن "تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي شكاوى العاملين بالقطاع الخاص"، مبيناً أن "هناك فريقاً مختصاً بالإجابة عن الاتصالات من قبل العاملين، من أجل الوصول مباشرةً إلى مكان العمل حال تسجيل أي ملاحظات سلبيَّة بحقِّ صاحب العمل ضد العاملين به".

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