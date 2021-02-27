مصدر يكشف الحصيلة النهائية لأحداث الناصرية يوم أمس

2021/02/27 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر طبي في ذي قار، السبت (27 شباط 2021)، عن آخر حصيلة لشهداء وجرحى الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحدث حصيلة رسمية لأحداث يوم امس في ذي قار بلغت، 4 شهداء وإصابة 100 متظاهر، و65 جريحاً في صفوف القوات الأمنية".

وشهدت ذي قار خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة، رافقها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وبعد أحداث أمس، قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه، وكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبد الغني الاسدي لإدارة المحافظة.

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