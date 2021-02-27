تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية اليوم.. توقيت المباراة والقناة الناقلة

2021/02/27 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يحل برشلونة ضيفاً على إشبيلية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة يسعى فيها البارسا للثأر قبل إياب كأس الملك، الأربعاء المقبل.

وتعادل برشلونة مع ضيفه قادش الأسبوع الماضي، لكنه يتمسك بأمل المنافسة على اللقب، وإذ نجح في الفوز على الفريق الأندلسي مساء اليوم السبت، فإنه سيكون قد قطع خطوة حاسمة على الطريق الصحيح.

ويعتمد رونالد كومان على نجمه ميسي الذي عاد لمستواه، وسجل هدفين في شباك إلتشي، كما يُعول كثيراً على لاعبا خط الوسط بيدري جونزاليس وفرينكي دي يونج اللذان يبصمان على مستويات جيدة هذه الأيام.

ولن يشارك البوسني ميراليم بيانيتش في هذا اللقاء، لأنه يُعاني من إصابة في كاحله الأيمن ولذلك خرج من قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية اليوم السبت، فيما سيكون كومان قادراً على الاستعانة بخدمات رونالد أراوخو.

وبحسب صحيفة ماركا فأن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة هي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه وسيرجينو ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان.

مباراة إشبيلية وبرشلونة سوف تقام في تمام الساعة ، (6:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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