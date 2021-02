2021/02/27 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ تنظم جامعة الموصل في تشرين الاول المقبل مؤتمرا دوليا عن اطفال العراق تحت عنوان (Creative new Culture for Iraqi Children in Teaching- learning- Understanding) بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD وبالتعاون مع جامعة مارتن لوثر هالة ضمن برنامج الشراكة العربية الألمانية ٢٠٢١ .وقال رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الاحمدي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان"جامعة الموصل اول جامعة عراقية تفوز بهذا المشروع الأكاديمي ، وهو ثمرة الدعم اللامحدود من قبل رئاسة الجامعة والباحثين والأكاديميين"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة الموصل تنظم مؤتمرا دوليا عن اطفال العراق بدعم الماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة الموصل تنظم مؤتمرا دوليا عن اطفال العراق بدعم الماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).