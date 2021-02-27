الحلبوسي: قلقون من تطورات ذي قار

2021/02/27 | 09:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن قلقه من تطورات الأحداث في محافظة ذي قار وسقوط شهداء وجرحى خلال الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين والق...

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