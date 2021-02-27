السكك تعرض مشروع الربط بين الفاو وتركيا إلى الاستثمار

2021/02/27 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، السبت، عن عرض مشروع الربط من الفاو إلى الحدود التركيَّة عبر القناة الجافة إلى الاستثمار.

وشدد مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، على “أهميَّة مشاريع السكك المعروضة للاستثمار ومنها مشروع الربط السككي من الفاو إلى الحدود التركيَّة عبر القناة الجافة لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد الماليَّة للشركة”.

وأشار الحسيني إلى “تنفيذ مشاريع السكك ضمن قانون الاستثمار خصوصا ذات الجدوى الاقتصاديَّة بالاعتماد على الشركات الرصينة منها تنفيذ مشروع فاو – الشعيبة الستراتيجي، والمشاريع المستقبليَّة ومحور الربط إلى تركيا عبر ربيعة – فيشخابور مع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسة ورفع كفاءتها ضمن المواصفات العالميَّة».

ولفت الحسيني إلى “عرض ابرز المشاريع وخطوط السكك على شركة PEG الإيطاليَّة المتخصصة في المجال السككي لدراسة تنفيذ المشاريع الاستثماريَّة المطروحة وتطوير بعض المفاصل من اجل رفع كفاءة الخطوط لزيادة وتامين انسيابيَّة سير قطارات المسافرين والبضائع».

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