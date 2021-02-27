حرب يوجه نداء للبرلمان: فايرز لن ترسل لقاحها الا في هذه الحالة

2021/02/27 | 10:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، نداء الى مجلس النواب، فيما دعا الى الاسراع بتشريع قانون مواجهة كورونا.وقال حرب في بيان، ان “مشروع قانون مواجهة كورونا الذي اعدته الحكومه واودعته الى البرلمان لتشريعه، يتضمن عدم ملاحقة شركة فايزر عن لقاح كورونا قانوناً عند ظهور اعراض وآثار كالموت والمرض بسبب استخدام اللقاح مسأله تطلبتها شركة فايزر من دول عديده قبل تصديره الى اية دولة”.واضاف ان “الشركة تقصد من ذلك عدم مسؤوليتها الجزائية اي عدم معاقبتها من المحاكم الجزائية وعدم مسؤوليتها المدنية اي عدم مطالبتها بالتعويض وعدم سماع المحاكم الجزائية للشكوى وعدم سماع المحاكم المدنية لدعوى التعويض المالي”.وتابع […]

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