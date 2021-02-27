169 شهيدا وجريحا حصيلة احداث الناصرية امس

2021/02/27 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في ذي قار، السبت، (27 شباط

2021)، ان حصيلة احداث الناصرية امس اودت

بحياة اربعة اشخاص واصابة 169 اخرين.

وذكر ان “الاحداث الامنية التي شهدتها

مدينة الناصرية يوم امس، اودت بحياة 4

اشخاص و

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