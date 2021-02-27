الكاظمي يدعو أهالي ذي قار إلى التهدئة لمنح فرصة للإدارة الجديدة

2021/02/27 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهالي

ذي قار، جنوب العراق، إلى التهدئة لمنح

الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام

بمهامها.

وأكد الكاظمي في بيان، أن الإجراءات

الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة

ذي ق

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