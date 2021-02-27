بايدن والتحدي الذي تفرضه الصين - فهد المضحكي

2021/02/27 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي يمثل صعود الصين التحدي العالمي الأكثر تعقيدًا الذي واجه صناع القرار في واشنطن، فهي الخصم الاكثر شراسة الذي يواجه الولايات التمحدة، كما انها دولة سوف يتعيّن على أمريكا ان تجد سبلاً للتعايش معها بدلاً من الدمار المتبادل.يرى غراهام اليسون الخبير الامريكي في العلوم السياسية والشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الامريكية، أنه إذا ما تمكن النظام الصيني من تحقيق حلمه، ستزيح بكين ......





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