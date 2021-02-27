2021/02/27 | 10:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، لليوم السبت (27 شباط 2021).سعر بيع الدولار: 145.500 دينار مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 145.250 دينار مقابل كل 100 دولار جدير بالذكر أن أسعار صرف الدولار التي سجلتها الأسواق العراقية أمس الجمعة، (26 شباط 2021)، كانت 145,750 دينار للبيع، و 144,750 دينار للشراء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض طفيف..



اسعار صرف الدولار في السوق العراقية لليوم السبت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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