“الحظر الشامل” يوقف بورصة العراق عن التداول للمرة الثانية

2021/02/27 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية اليوم السبت عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم الجمعة ويستمر لغاية يوم غد الاحد.

وهذه هي المرة الثانية التي توصد بها البورصة ابوابها خلال الحظر الذي فرض من تاريخ 18 من شهر شباط الجاري.

وقال مراسلنا ان البورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

واضاف ان أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

واشار الى ان بورصة كوردستان لم تتداول ايضا لوجود عطلة رسمية ومن المقرر أن تتداول غدا الأحد.

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