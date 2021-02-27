اعتقال اشخاص اطلقوا النار على دوريات المفارز المشتركة في بغداد

2021/02/27 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على اشخاص قاموا بإطلاق النار على دوريات المفارز المشتركة في قاطع الاعظمية ببغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "دوريات نجدة الحرية تمكنت من القبض على ٣ متهمين يستقلون عجلة نوع دوج وذلك لقيامهم بإطلاق النار على دوريات المفارز المشتركة ضمن قاطع الاعظمية واتجهوا باتجاه جسر بن حيان".

واضاف البيان، انه "تم اشعار السيطرة المركزية ومطاردة مطلقي النار والقبض عليهم من قبل آمر القاطع وعدد من الدوريات" ، مؤكدا "العثور بحوزتهم على مواد مخدرة وورق لتعاطي المخدرات ، ليتم تسليمهم الى مركز الشرطة اصوليا".

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