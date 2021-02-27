ائتلاف النصر يدعو لوقف سفك الدم وانعدام الأمن في ذي قار

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا ائتلاف النصر، لبذل جهد وطني مسؤول لوقف سفك الدم وانعدام الأمن في محافظة ذي قار.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر في بيان إن “ائتلاف النصر يدين استمرار سفك الدم وانعدام الأمن في محافظة ذي قار”، داعية إلى “جهد وطني مسؤول تشترك فيه الجهات الرسمية والفاعليات الشعبية لوضع حد لهذه التدهور حفاظاً على قدسية الدم والحياة والأمن في ذي قار العزيزة”.

وطالبت مظفر الجميع بـ”تحمل المسؤولية”، محذرة من “أي استهانة بالأرواح والتجاوز على الممتلكات وبقاء المدينة أسيرة التجاوزات والانتهاكات”.

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