خلية الازمة تستضيف مسؤولي الصحة لبحث تداعيات الجائحة وحظر التجوال

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، أن الخلية ستستضيف مسؤولي الصحة لبحث تداعيات جائحة كورونا واجراءات حظر التجوال.

وقال الموسوي في بيان إن “الخلية قررت استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين القادم الساعة 12 ظهرا في مقر مجلس النواب”.

واوضح ان “الاجتماع يأتي نظرا لتصاعد الاصابات بكورونا خلال الايام الاخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل هذه الاحداث”.

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