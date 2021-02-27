استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر وزارة المالية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، بصرف رواتب الموظفين لشهر شباط الجاري، باستقطاع نسبته 21% للموظفين و50% للدرجات الخاصة.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان عدداً من الوزارات استلمت رواتبها لشهر شباط الجاري يوم الخميس الماضي ويوم امس الجمعة، باستقطاع نسبته 21%، موضحا، ان عدداً آخراً من الوزارات ستستلم رواتب موظفيها، اليوم السبت، وفق الجدول الذي اعلنته وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان الوزارات المشمولة باستلام رواتب موظفيها اليوم هي: وزارة البلديات، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة والموارد المائية، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الاعمار والاسكان، رئاسة اقليم كوردستان، برلمان كوردستان، مجلس الوزراء، المتقاعدين من البيشمركة.

واشار المصدر الى ان رواتب المتقاعدين المدنيين ستصرف يوم غد الاحد 28/2/2021.

PUKmedia خاص

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