مصادر اعلام امريكية تؤكد رفع حالة التأهب في قاعدة بلد الجوية خوفاً من ضربات رداً على القصف الامريكي

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر إعلام أميركية، رفع حالة التأهب للمتعاقدين الأميركيين، بقاعدة بلد الجوية، خوفاً من الرد على الضربات الجوية الأميركية.ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن القوات الأميركية في العراق رفعت حالة تأهبها، وتم وضع المتعاقدين الأميركيين … Readmore

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